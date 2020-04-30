"Нормандская четверка" поручила контактной группе подготовить перемирие

БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Главы МИД стран "нормандской четверки" поручили контактной группе определить параметры и дату нового "скорейшего" режима тишины в Донбассе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Это было хорошим достижением, что мы были едины в желании быстро реализовать перемирие. Мы решили, что трехсторонняя контактная группа должна определить практические модальности и дату начала", - заявил он по итогам видеоконференции стран нормандского формата на уровне глав МИД.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.