"Нормандская четверка" поручила контактной группе подготовить перемирие

"Это было хорошим достижением, что мы были едины в желании быстро реализовать перемирие. Мы решили, что трехсторонняя контактная группа должна определить практические модальности и дату начала", - заявил он по итогам видеоконференции стран нормандского формата на уровне глав МИД.