В Самарской области сократилось число подключенных к ИВЛ с COVID-19

САМАРА, 30 апр - РИА Новости. Четыре пациента с Четыре пациента с коронавирусной инфекцией Самарской области находятся в тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе минздрава региона.

В среду ведомство сообщало, что к аппаратам ИВЛ подключены четыре пациента с COVID-19 в Самарской области.

"У четверых пациентов состояние тяжелое, двое находятся на ИВЛ", - сказал представитель пресс-службы.

Состояние остальных заразившихся коронавирусом в Самарской области, по данным минздрава, оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, из общего количества больных 55 человек лечатся дома.

Всего в Самарской области подтверждены 367 случаев заболевания COVID-19, 36 человек выздоровели, пятеро скончались.