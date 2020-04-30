Бизнес-объединения попросили запустить новые программы по лизингу

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Большая четверка бизнес-объединений - Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей - в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину попросила ввести новые льготные лизинговые программы для различных отраслей.
Документ есть в распоряжении РИА Новости.
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"... Запуск новых и расширение существующих льготных лизинговых программ для широкого перечня отраслей, включая субсидирование процентной ставки по лизингу технологического оборудования", - говорится в документе.
Предлагается, кроме того, распространить меры по отсрочке платежей по кредитным договорам банков на договоры лизинга лизинговых компаний, выдать рекомендации лизинговым организациям о предоставлении каникул по уплате лизинговых платежей.
НП "Лизинговый союз" считает введение в РФ на фоне ситуации с коронавирусом "лизинговых каникул" нецелесообразным, соответствующее письмо, направленное в адрес Минэкономразвития РФ, имеется в распоряжении РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.