Бизнес-объединения попросили запустить новые программы по лизингу

"... Запуск новых и расширение существующих льготных лизинговых программ для широкого перечня отраслей, включая субсидирование процентной ставки по лизингу технологического оборудования", - говорится в документе.

Предлагается, кроме того, распространить меры по отсрочке платежей по кредитным договорам банков на договоры лизинга лизинговых компаний, выдать рекомендации лизинговым организациям о предоставлении каникул по уплате лизинговых платежей.