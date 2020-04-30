Главы МИД стран "нормандской четверки" продолжат переговоры по видеосвязи

"Мы договорились продолжить наше общение с министрами, обсуждать весь комплекс вопросов, связанных с урегулированием, с "нормандской" повесткой дня, минской повесткой дня… Договорились общаться и дальше. Надеюсь, эта договоренность будет выполнена, мы сможет продолжить диалог в формате видеоконференции. А в конце концов, после завершения пандемии, выйдем на полноценный формат встреч", - заявил Кулеба в ходе брифинга.