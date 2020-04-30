Главы МИД стран "нормандской четверки" продолжат переговоры по видеосвязи

В четверг состоялись переговоры глав МИД стран "нормандской четверки" в режиме видеоконференции.
"Мы договорились продолжить наше общение с министрами, обсуждать весь комплекс вопросов, связанных с урегулированием, с "нормандской" повесткой дня, минской повесткой дня… Договорились общаться и дальше. Надеюсь, эта договоренность будет выполнена, мы сможет продолжить диалог в формате видеоконференции. А в конце концов, после завершения пандемии, выйдем на полноценный формат встреч", - заявил Кулеба в ходе брифинга.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.