На Кубани за три года благоустроили более 700 зеленых зон

КРАСНОДАР, 30 апр – РИА Новости. Власти Власти Краснодарского края за три года благоустроили более 700 зеленых зон в регионе, направив на эти цели 5,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

"За три года в крае благоустроено порядка 700 объектов. Из них 244 дворовых и 456 общественных территорий. Объекты обустраивались как за счет субсидий, так и за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем средств составил 5,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2017 году было приведено в порядок 225 общественных и придомовых территорий, а в 2019 году их количество возросло до 387.

"Достичь этого удалось за счет выстроенной главой региона градостроительной политики в основе которой – комплексное развитие территорий. (Губернатор края) Вениамин Кондратьев поставил задачу – при проектировании новых микрорайонов отдавать приоритет созданию инфраструктуры, в том числе зеленым зонам", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что ранее муниципальные образования собственными силами пытались придать современный облик скверам, паркам, теперь работа ведется централизованно. "Муниципалитеты участвуют в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". За счет федерального и краевого бюджета они приводят в порядок свои территории", - уточняют краевые власти.