В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Первый пациент с новой коронавирусной инфекцией умер в больнице Севастополя, болезнь осложнялась тяжелым онкологическим заболеванием, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
В Севастополе на утро четверга с начала года зарегистрировано 78 случаев заболевания, сообщили власти города.
"У нас сегодня в инфекционной больнице умер пациент с диагнозом коронавирус. Надо сказать, что у него был сложный анамнез, он был (ранее) на паллиативной койке в больнице имени Даши Севастопольской… В любом случае он был в статистике, это первый случай смерти от коронавирусной инфекции", - сказал Развожаев в ходе заседания правительства города.
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В стационарах инфекционной больницы, городской больницы № 9 и в госпитале МО РФ в бухте Омега по состоянию на утро четверга находятся 68 человек с подтверждённым диагнозом, они получают необходимую медицинскую помощь. Под наблюдением по месту жительства – 1083 человека.
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Севастополе продлен до 30 мая, а самоизоляции на данный момент - до 30 апреля. В Севастополе для передвижения введена пропускная система, как на бумажных носителях, так и в электронном виде.
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