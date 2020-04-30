В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

"У нас сегодня в инфекционной больнице умер пациент с диагнозом коронавирус. Надо сказать, что у него был сложный анамнез, он был (ранее) на паллиативной койке в больнице имени Даши Севастопольской… В любом случае он был в статистике, это первый случай смерти от коронавирусной инфекции", - сказал Развожаев в ходе заседания правительства города.