Маас: коронавирус не должен быть поводом для помех работе ОБСЕ в Донбассе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019

"Мы также были едины в том, что работа ОБСЕ незаменима, особенно сейчас", - заявил он по итогам видеоконференции стран нормандского формата на уровне глав МИД.

По его словам, это значит для Берлина, что специальная мониторинговая миссия должна также без ограничений работать на территории самопровозглашенных республик в Донбассе.

"Охраной здоровья в условиях пандемии нельзя злоупотреблять как аргументом для помех работе ОБСЕ на месте", - добавил Маас.