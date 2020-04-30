Маас: коронавирус не должен быть поводом для помех работе ОБСЕ в Донбассе

БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Масс призвал не злоупотреблять необходимостью охраны здоровья в условиях эпидемии коронавируса для ограничения работы ОБСЕ в Донбассе.
"Мы также были едины в том, что работа ОБСЕ незаменима, особенно сейчас", - заявил он по итогам видеоконференции стран нормандского формата на уровне глав МИД.
По его словам, это значит для Берлина, что специальная мониторинговая миссия должна также без ограничений работать на территории самопровозглашенных республик в Донбассе.
"Охраной здоровья в условиях пандемии нельзя злоупотреблять как аргументом для помех работе ОБСЕ на месте", - добавил Маас.
Кроме того, он добавил, что должен быть обеспечен доступ Международного комитета Красного Креста, по которому на видеоконфереции было достигнуто решение. Он не уточнил, о каком именно решении идет речь.