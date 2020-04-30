Лавров оценил обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом

"Это достаточно техническая, но не без политического налёта работа, но мы рассчитываем, что в этом чисто гуманитарном вопросе стороны в контактной группе будут достигать прогресса, на это есть надежда", - отметил он.

Лавров сказал, что сейчас идёт процесс выработки последовательности шагов, так как минские договоренности предусматривают обмен "всех на всех". "В практическом плане выяснилось, что сначала нужно "всех" установить, прежде чем всех обменивать. Когда всех устанавливают, потом начинают выяснять, хочет ли каждый из установленных обмениваться. Есть случаи, когда люди предпочитают остаться там, где они сейчас находятся", - пояснил он.