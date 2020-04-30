СК начал проверку после обрушения в шахте в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Следствие в Свердловской области начало проверку по факту обрушения в шахте, в результате которого пострадали три человека, сообщает в четверг СУСК по региону.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости о трех пострадавших при обвале горной породы в шахте в Северо-Уральском городском округе Свердловской области, на поверхность выведены около 280 горняков.
"Следственным отделом по городу Североуральску областного СК РФ организована доследственная проверка по сообщению о травмировании нескольких рабочих шахты. Днём 30 апреля 2020 года в правоохранительные органы Североуральского городского округа поступило сообщение о том, что при обвале горной породы на шахте № 13 в посёлке Калья пострадали несколько рабочих (точное количество пострадавших уточняется - предварительно, трое)", - говорится в сообщении.
Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, уточняется в сообщении.
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