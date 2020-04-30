В "нормандской четверки" договорились предоставить доступ МККК в Донбасс

КИЕВ, 30 апр - РИА Новости. Главы МИД стран "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция, Германия) в ходе видеоконференции обсудили ситуацию с пандемией коронавируса, доступ СММ ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста на неподконтрольные Киеву территории в Донбассе, а также вопросы освобождения пленных, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Сегодня мы уделили важное внимание вызовам, которые создает пандемия коронавируса для урегулирования и безопасности и здоровью граждан на оккупированных территориях. Неоднократно было подчеркнуто, что для СММ ОБСЕ и МККК должна быть обеспечена полная возможность иметь доступ к оккупированным территориям", - заявил Кулеба в ходе брифинга.
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