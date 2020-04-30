В "нормандской четверки" договорились предоставить доступ МККК в Донбасс

"Сегодня мы уделили важное внимание вызовам, которые создает пандемия коронавируса для урегулирования и безопасности и здоровью граждан на оккупированных территориях. Неоднократно было подчеркнуто, что для СММ ОБСЕ и МККК должна быть обеспечена полная возможность иметь доступ к оккупированным территориям", - заявил Кулеба в ходе брифинга.