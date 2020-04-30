МОСКВА, 30 апр – РИА Новости, Юлия Чичерина. Детские технопарки Москвы в условиях карантина продолжают активно работать - но уже в дистанционном режиме, который позволяет успешно знакомить школьников с научными и прикладными предметами, рассказывать об инновациях и профессиях будущего.

При этом виртуальные двери технопарков открыты не только для тех, кто начал посещать их в очном режиме, но и для новичков. В удаленном режиме ребята могут начать обучение по 36-часовым программам разных направлений, либо бесплатно пройти отдельные мастер-классы и вебинары.

Для знакомства с технопарками можно даже виртуально посетить Дни открытых дверей - один из них прошел на днях в детском технопарке "Мосгормаш", основным профилем которого является робототехника, геоинформатика и космонавтика (а еще здесь учат информационным и нейротехнологиям, беспилотникам и дополненной/виртуальной реальности).

© Фото : предоставлено АНО "РЧК" Двери детских технопарков Москвы открыты в онлайн-режиме © Фото : предоставлено АНО "РЧК" Двери детских технопарков Москвы открыты в онлайн-режиме

Виртуальный "Мосгормаш"

"Формат проведения в дистанционном режиме обучения и Дня открытых дверей для детского технопарка "Мосгормаш" уже не в новинку – первый опыт виртуального визита школьников на площади парка прошел месяц назад и показал интерес ребят к подобной форме взаимодействия", - сказал корреспонденту РИА Новости преподаватель курса современной космонавтики Дмитрий Сатюков. По его мнению, формат дистанционных занятий сохранится и после окончания карантина, "особенно там, где идет обучение работе с программным обеспечением".

Вначале юные гости "Мосгормаша" посетили лаборатории геоинформатики, космонавтики, робототехники и беспилотных транспортных систем, смогли увидеть работу по 3D-моделированию и печати, побывать в лаборатории "Хайтех" и "активно-образовательной лаборатории", где упор делается на наглядное объяснение предмета, где даже самую скучную формулу можно "потрогать руками".

На онлайн мастер-классе "О чем могут рассказать звезды", который провел Дмитрий Сатюков, ребята узнали, как можно наблюдать за звездами и планетами невооруженным глазом и с помощью простейших зрительных приборов, познакомились с более сложной техникой – телескопом, радиотелескопом и спектрометром. Преподаватель рассказал участникам об астрономических программах, которые бесплатно можно загрузить из интернета для самостоятельного знакомства со Вселенной, как происходит процесс обработки космических снимков и когда российские космонавты смогут полететь на Марс.

Онлайн-визит позволил ребятам не только видеть и слышать объяснения преподавателя, но и быть активным собеседниками - задавать вопросы и высказывать свое мнение в общем диалоге.

Многие из них наверняка решат присоединиться к команде "Мосгормаша" - тем более что его слушатели регулярно становятся победителями всевозможных олимпиад и конкурсов научно-технического творчества. К примеру, в феврале этого года команда AVRORA взяла "Кубок мэра Красноярска" на Всероссийском чемпионате First Russia Robotics Championship. А теперь детский технопарк "Мосгормаш" стал региональным центром подготовки к этому чемпионату, благодаря чему у всех талантливых ребят от 4 до 16 лет, проживающих в Москве и области, появилась возможность пройти углубленную подготовку к масштабному и ответственному соревнованию.

Среди других побед инновационной площадки - почетная бронзовая награда за участие в хакатоне по урбанистике "Geo. Tech", который проходил в марте-апреле на базе технопарка "Кванториум" в Екатеринбурге. Главной темой состязания стали геоинформационные технологии. Команда "Мосгормаша" выбрала трек "Чистый город", который был направлен на обеспечение экологической безопасности городов, в частности, решения вопроса утилизации и вторичного использования мусора. В своей работе юные ученые изложили предложения по этим вопросам как для государственных органов, так и для бизнеса, а также простых горожан.

Кстати, 2 мая детский технопарк "Мосгормаш" вновь ждет гостей. На этот раз для них проведут мастер-класс по направлению "Нейротехнологии". Участники смогут познакомиться с основами физиологии человека: как работает мозг, как считать активность мозга, как работают мышцы и многое другое. Для участия необходимо просто пройти по ссылке

Детские технопарки приглашают на "дистанционку"

Виртуальную экскурсию предлагает школьникам и детский технопарк МФЮА "Наукоград". В разделе "О технопарке" на сайте "Наукограда" можно в любое время посетить учебные аудитории и уникальный музей техники, где хранятся раритетный патефон, первый телеграф и телеграфный ключ, один из первых фотоаппаратов и еще десятки интересных экспонатов.

Удаленная работа не в новинку и для детского технопарка "Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана". Онлайн-обучение здесь начали еще осенью прошлого года с "Курса молодого инженера", причем с расчетом на международную аудиторию – на данный момент к проекту присоединились более полутора тысяч школьников из 42 стран. Курс включает дистанционные занятия по программированию и 3D-моделированию, а начать обучение можно в любое время. Кстати, эта программа вошла в число лучших практик федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".

В свою очередь, детский технопарк РТУ МИРЭА "Альтаир" предлагает слушателям в качестве альтернативы реальным партам площадку соцсети "ВКонтакте". Около тысячи учащихся продолжают здесь обучение в группах по направлениям "Информационные технологии", "Химические и биомедицинские технологии" и "Радиоэлектроника". Также "Альтаир" регулярно проводит множество увлекательных лекций и мастер-классов – актуальное расписание можно посмотреть по ссылке

Как можно присоединиться?

Членом команд молодых исследователей, сформированных в технопарках, может стать любой московский школьник, не выходя из дома. Вот еще несколько примеров. На канале детского технопарка РГСУ в YouTube представлены бесплатные вебинары по освоению программы Photoshop, разработке виртуальной и дополненной реальности, 3D-моделированию и другие.

Компьютерной анимации, 3D-моделированию, промышленному дизайну, креативному мышлению и даже основам предпринимательства научат в детском технопарке "Калибр" - здесь идет запись ребят от 12 лет на бесплатные мастер-классы по этим популярным направлениям. Отправить заявку можно на WhatsApp +7 (925) 112-3940.

Открыт и набор на занятия, пожалуй, самого "креативного" детского технопарка – "На Зорге". Если занятия по 3D графике, цифровым технологиям дизайна и фэшн-дизайнe рассчитаны на продолжающих обучение, то к вебинарам "Архитектурное проектирование", "Искусство эксперимента", "Архитектура и дизайн" можно присоединиться в любой момент. Перед записью на курсы здесь можно пройти пробные онлайн-уроки – для записи достаточно позвонить по телефону +7 (495) 984-7168 или +7 (926) 551-9005.

Детский технопарк ЦРИ Московского Политеха ждет слушателей на программы "Автоконструирование", "3D-моделирование Maya" и "Аэрокосмическая инженерия", телефон для записи +7 (968) 904-8406. А в детском технопарке МАИ "Траектория взлета" продолжается набор онлайн-групп по направлениям "Программирование на C++", "Программирование на Python" и "Программирование на платформе Arduino". Оставить заявку можно по телефону +7 (901) 713-0331.