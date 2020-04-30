В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Вероятность избежать второй волны пандемии коронавируса в мире мала, она может случиться, когда население расслабится, считает представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
В четверг депутаты Госдумы от ЕР в режиме видеоконференции провели встречу с представителем ВОЗ в РФ. Как рассказал РИА Новости первый зампред фракции Адальби Шхагошев, обсуждались разные вопросы, связанные с пандемией коронавируса.
"Надо понять, что вирус никуда не уходит. Так что второй скачок может случиться, когда население расслабится, но насколько эта вторая волна будет высокая - зависит от того, как быстро будет реагировать система здравоохранения и общая система", - сказала Вуйнович, отвечая на вопрос Шхагошева.
Она подчеркнула, что будет очень хорошо, если эту волну получится остановить на стадии очага, однако, по ее словам, пока нет вакцины, вероятность второй волны вируса остается.
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