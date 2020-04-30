В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса

"Надо понять, что вирус никуда не уходит. Так что второй скачок может случиться, когда население расслабится, но насколько эта вторая волна будет высокая - зависит от того, как быстро будет реагировать система здравоохранения и общая система", - сказала Вуйнович, отвечая на вопрос Шхагошева.