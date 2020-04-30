Путин оценил работу по борьбе с коронавирусом в Чечне

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров недавно докладывал ему о ситуации с коронавирусом в республике, по словам президента, работа в регионе организована должным образом.
"Я знаю, что в Чеченской республике работа организована должным образом. Рамзан Ахматович лично уделяет этому очень много внимания. Я с ним не так давно еще раз говорил по телефону, он мне докладывал о ситуации. Но то, что общественные организации, то, что все жители республики помогают, поддерживают органы власти, подставляют плечо конкретным людям - это чрезвычайно важная вещь", - сказал президент во время общения с участниками акции #МыВместе.
По последним данным регионального минздрава, в Чечне 465 случаев заражения COVID-19, 107 человек выписаны после выздоровления, семеро скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.