Путин оценил работу по борьбе с коронавирусом в Чечне

"Я знаю, что в Чеченской республике работа организована должным образом. Рамзан Ахматович лично уделяет этому очень много внимания. Я с ним не так давно еще раз говорил по телефону, он мне докладывал о ситуации. Но то, что общественные организации, то, что все жители республики помогают, поддерживают органы власти, подставляют плечо конкретным людям - это чрезвычайно важная вещь", - сказал президент во время общения с участниками акции #МыВместе.