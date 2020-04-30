Лавров рассказал о выполнении решений "нормандского саммита" 2019 года

"Мы констатировали, что из девяти пунктов итогового документа парижского саммита "нормандского формата" выполнен, да и то частично, только один. Имею в виду обмен удерживаемых лиц", - сказал Лавров журналистам по видеосвязи.

На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.