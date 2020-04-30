Отреставрирован фильм "Неоконченная пьеса для механического пианино"

"Что касается реставрации, то мы, конечно, будем продолжать эту программу. Мы уже отреставрировали порядка ста фильмов. Это не так много, учитывая масштабы нашей коллекции, но надо понимать, что мы делаем это за свой счет и не такие уж запредельные у нас возможности. Тем не менее, мы сейчас работаем над фильмом "Сорок первый" Григория Чухрая, мы закончили картину Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино", тоже хорошая реставрация получилась. У нас есть список на реставрацию фильмов, которые мы будем продолжать делать", - сказал он.