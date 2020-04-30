На Филиппинах младенец вылечился от COVID-19 на 16-й день после рождения

"Встречайте нашего самого молодого (пациента), поборовшего COVID-19 - ребенка, родившегося 16 дней назад и победившего коронавирус. Наши сотрудники Национальной детской больницы неустанно ухаживали за новорожденным в течение 11 дней и успешно вылечили его", - говорится в сообщении минздрава.