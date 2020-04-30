На Филиппинах младенец вылечился от COVID-19 на 16-й день после рождения

По данным СМИ, родители привезли ребенка в одну из больниц Манилы с высокой температурой на пятый день после рождения. Через несколько дней был получен положительный результат теста на коронавирус. Спустя 11 дней после начала лечения было подтверждено, что ребенок поправился. Он стал самым молодым пациентом в стране, вылечившимся от COVID-19.
"Встречайте нашего самого молодого (пациента), поборовшего COVID-19 - ребенка, родившегося 16 дней назад и победившего коронавирус. Наши сотрудники Национальной детской больницы неустанно ухаживали за новорожденным в течение 11 дней и успешно вылечили его", - говорится в сообщении минздрава.
По последним данным, на Филиппинах зафиксировано 8488 случаев заражения коронавирусом, скончались 568 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
MEET OUR YOUNGEST COVID-19 SURVIVOR! 👶— Department of Health (@DOHgovph) April 30, 2020
Meet BABY SURVIVOR, a 16-day old baby who conquered COVID-19! Our frontliners at the National Children's Hospital tirelessly took care of the neonate for 11 days and successfully nursed him back to health! ❤💕 pic.twitter.com/KeXrT9qKvP