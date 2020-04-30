Песков рассказал о ходе согласования документа саммита "пятерки" СБ ООН

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Работа по согласованию совместного документа саммита лидеров "пятерки" СБ ООН продолжается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Продолжается работа по согласованию совместного документа", - сказал Песков.
Ранее он сообщил РИА Новости, что конкретики по дате проведения саммита пока нет. Глава МИД Сергей Лавров заявлял журналистам, что Россия была готова провести видеосаммит "пятерки" постоянных членов Совета безопасности ООН на этой неделе, но другим странам нужно еще время.
Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.