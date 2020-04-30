В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1804

БАКУ, 30 апр - РИА Новости. Еще 38 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Азербайджане, общее число инфицированных в стране достигло 1804, число жертв инфекции возросло до 24, сообщил в четверг оперативный штаб при кабмине республики.
"До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 1804 факта заражения коронавирусной инфекцией. За сутки инфицированы 38 человек. 1325 человек вылечились, 24 скончались, 455 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 17 из них оценивается как тяжелое, 24 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в сообщении штаба.
В штабе уточнили, что всего в стране было проведено свыше 143 тысячи тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.