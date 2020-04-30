В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1804

"До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 1804 факта заражения коронавирусной инфекцией. За сутки инфицированы 38 человек. 1325 человек вылечились, 24 скончались, 455 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 17 из них оценивается как тяжелое, 24 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное", - говорится в сообщении штаба.