Разведение сил на новых участках в Донбассе не согласовано, заявил Лавров

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Разведение сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе ни на одном из новых трёх участков до сих пор не согласовано, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр напомнил, что при подготовке к Парижскому саммиту "нормандской четверки" был согласован проект итогового заявления, в котором лидеры призывали стороны начать разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, но президент Украины Владимир Зеленский на самом саммите категорически отказался подписывать согласованный вариант. В результате текст итогового документа содержал призыв к определению трех новых дополнительных участков разведения сил и средств.
"К сожалению, до сих пор ни один из таких участков в контактной группе не согласован. Мы видим, что предложения республик наталкиваются на возражения со стороны киевских властей. Предложения, которые Киев выдвигает, не поддерживаются республиками. У каждого есть, видимо, свои аргументы на сей счет", - заявил он на пресс-конференции по итогам видео-встречи глав МИД "нормандской четверки".