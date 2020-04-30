Разведение сил на новых участках в Донбассе не согласовано, заявил Лавров

"К сожалению, до сих пор ни один из таких участков в контактной группе не согласован. Мы видим, что предложения республик наталкиваются на возражения со стороны киевских властей. Предложения, которые Киев выдвигает, не поддерживаются республиками. У каждого есть, видимо, свои аргументы на сей счет", - заявил он на пресс-конференции по итогам видео-встречи глав МИД "нормандской четверки".