Жителей Подмосковья обяжут носить маски

Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Московской области готовятся поэтапно внедрить систему обязательного ношения медицинских масок, сообщил в своем Telegram -канале глава региона Андрей Воробьев.

"Сегодня я получил предписание главного санитарного врача, мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах, везде, где человек соприкасается с другими", — уточнил он.

Губернатор попросил жителей серьезно отнестись к нововведениям.

"Нам очень важно оказать максимально содействие в том, чтобы маски появились в наших аптеках, коммерческих подразделениях. Контроль будет ужесточаться поэтапно", — подчеркнул Воробьев.

Также, по решениям местных властей, носить маски в общественных местах будут обязаны жители Коми, Ростовской, Вологодской и Пензенской областей и Краснодарского края.

Пандемия коронавирусной инфекции

По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более трех миллионов случаев заражения, как минимум 208 тысяч человек скончались.

На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия , Франция, Германия, Великобритания, Турция. Россия заняла восьмую строчку — обогнав Иран и Китай.

В 85 российских регионах зафиксировано свыше 106 тысяч заразившихся. Всего скончались 1073 человека, 11 619 вылечились. В Москве выявлено больше всего случаев коронавируса (53 739), а вот Подмосковье еще вчера вышло на плато по числу больных.

Воробьев продлил режим самоизоляции в регионе до 11 мая и призвал жителей оставаться дома во время майских праздников: смягчение ограничительных мер последует после спада уровня заболеваемости.