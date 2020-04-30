Филипп Киркоров выпустил вторую часть нового альбома "Романы"

В трек-листе 20 песен. Среди них лирические баллады, например, "Нет любви на расстоянии", "Переплачем-перетерпим", "Я больше не буду петь о нас", "Еще, еще", а также дискохиты: "Включаем радость!", "За горизонты", "Цвет настроения синий" и другие.