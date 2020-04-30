Путин призвал сохранить объемы закупок соцуслуг у НКО

"Обращаюсь к руководителям субъектов федерации. Необходимо сохранить объемы закупок социальных услуг у НКО. Все финансовые обязательства по контрактам с НКО - поставщиками социальных услуг - должны исполняться ежемесячно. Никаких отсрочек здесь быть не должно", - сказал Путин на встрече.