Путин призвал сохранить объемы закупок соцуслуг у НКО

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил руководителей регионов сохранить объемы закупок социальных услуг у НКО, исполнять все финансовые обязательства по контрактам с ними.
Путин в четверг провел по видеосвязи встречу с участниками общероссийской акции "МыВместе".
"Обращаюсь к руководителям субъектов федерации. Необходимо сохранить объемы закупок социальных услуг у НКО. Все финансовые обязательства по контрактам с НКО - поставщиками социальных услуг - должны исполняться ежемесячно. Никаких отсрочек здесь быть не должно", - сказал Путин на встрече.