МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия надеется, что Киев как можно скорее снимет блокаду Россия надеется, что Киев как можно скорее снимет блокаду Донбасса , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

"Надеемся и на то, что как можно скорее будет снята введенная Киевом блокада Донбасса, надеемся, что будут восстановленные разорванные социально-экономические, финансовые, транспортные связи", - заявил министр по итогам заседания министров иностранных дел стран "нормандского формата" в формате видеоконференции.

"Сегодня говорили о гуманитарных проблемах. По предложению наших немецких и французских коллег мы призвали Контактную группу к тому, чтобы она поактивнее и поэффективнее рассматривала вопросы восстановления выплаты пенсий на территории Донбасса и рассматривала другие вопросы, касающиеся гуманитарного положения дел на этих территориях", - отметил он.

На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.