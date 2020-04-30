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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T17:07
https://ria.ru/20200430/1570820077.html
Москва не приемлет политизацию в ОБСЕ темы коронавируса в Донбассе
https://cdn24.img.ria.ru/images/156075/61/1560756199_0:116:3072:1844_1036x0_80_0_0_7e6a18d614e4b3ffadf8b1f004ccdf5a.jpg
РИА Новости

Москва не приемлет политизацию в ОБСЕ темы коронавируса в Донбассе

16:20 30.04.2020 (обновлено: 17:07 30.04.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСаперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское
Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Москва не приемлет политизацию в ОБСЕ темы коронавируса в Донбассе и порядка пересечения линии соприкосновения, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Почему-то в отношении Донбасса кто-то, видимо, настойчиво просит руководство Специальной мониторинговой миссии ставить во главу угла проблему доступа. Я считаю, это неприемлемая политизация обстановки, вызванной коронавирусной инфекцией", - сказал министр по итогам заседания министров иностранных дел стран "нормандского формата" в формате видеоконференции.
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Разведение сил на новых участках в Донбассе не согласовано, заявил Лавров
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
"Конечно, нас беспокоит как пандемия будет сказываться на здоровье людей и всех тех, кого я перечислил. Одновременно, мы обратили внимание на то, что в отношении Донецка и Луганска в отчетах СММ ОБСЕ содержится серьёзная критика, и нас сегодня призывали повлиять на эту ситуацию, в связи с тем, что Донецк и Луганск ввели определённый порядок пересечения линии соприкосновения для сотрудников СММ ОБСЕ", - отметил Лавров.
Он подчеркнул, что правила "достаточно простые - они включают в себя необходимость человеку пройти элементарный тест, показать, что он в добром здравии пересекает линию и короткий карантин после пересечения линии соприкосновения перед тем, как этот наблюдатель будет выполнять свои обязанности на территории провозглашённых Донецкой и Луганской республик".
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"Эти меры практически такие же, какие украинские власти ввели для тех, кто пересекает линию соприкосновения из Донбасса на остальную территорию Украины и эти меры гораздо мягче, чем европейские государства ввели у себя для пересечения своих границ", - добавил Лавров.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Доступ наблюдателей СММ ОБСЕ в Донбасс не блокируют, заявил Лавров
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"Донецкая Народная РеспубликаСергей ЛавровООНВ мире
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