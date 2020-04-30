НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Горьковский автозавод приостановит производство с 1 по 11 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Группы ГАЗ".
Ранее президент России Владимир Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями. В общей сложности нерабочие дни продлятся до 11 мая.
"Горьковский автозавод приостановит работу с 1 по 11 мая", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, по данным пресс-службы предприятия, в связи с падением спроса на рынке коммерческого транспорта компания рассматривает возможность переноса на июнь ежегодного корпоративного отпуска. "Традиционно корпоративный отпуск проводится в конце июля – первой половине августа. Однако на данный момент объем заказов предприятия на май и июнь упал на 85-90%", - подчеркнули в пресс-службе.
Производство на Горьковском автозаводе было приостановлено с 30 марта по 3 апреля в соответствии с указом президента РФ об объявлении нерабочих дней. С 6 апреля начало работать заготовительное производство ГАЗа. Основные производства предприятия возобновили работу 13 апреля. Однако уже с 20 апреля Горьковский автозавод перешел на четырехдневный режим работы из-за падения спроса на коммерческий транспорт.