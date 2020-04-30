Горьковский автозавод приостановит работу с 1 по 11 мая

Кроме того, по данным пресс-службы предприятия, в связи с падением спроса на рынке коммерческого транспорта компания рассматривает возможность переноса на июнь ежегодного корпоративного отпуска. "Традиционно корпоративный отпуск проводится в конце июля – первой половине августа. Однако на данный момент объем заказов предприятия на май и июнь упал на 85-90%", - подчеркнули в пресс-службе.