В МИД Таиланда оценили поведение россиянина, застрявшего в стране

БАНГКОК, 30 апр – РИА Новости. Официальный представитель Официальный представитель МИД Таиланда положительно отметил на ежедневном пресс-брифинге в Доме правительства действия российского туриста, застрявшего в стране из-за прекращения авиасообщения в связи с эпидемией коронавируса и помогающего буддийским монахам в одном из монастырей на юге страны.

"Мы знаем, что в Таиланде находятся еще много иностранных туристов, которых ограничительные меры застали здесь и которые не смогли улететь домой из-за отмены авиарейсов и прекращения пассажирского авиасообщения. Многие из них сами не унывают в этой ситуации и оказывают помощь другим", - сказал на брифинге заместитель директора департамента информации МИД Таиланда Натапхану Нопхакун.

"Вот на этой фотографии, она сейчас на экране, студент из России, которого режим ЧП застал в провинции Сураттхани. Он живет сейчас в буддийском монастыре Ват Май Паттханарам и помогает монахам готовить еду для бесплатной раздачи пострадавшим от эпидемии и убирать территорию монастыря", - сказал он.

"Обращаясь к таким иностранным туристам, как этот российский студент, хочу сказать: мы вам благодарны за то, что вы делаете, за то, что с уважением относитесь к действующим в стране правилам и ограничениям. Вы тоже сейчас члены "Команды Таиланда", вы тоже вносите свой вклад в нашу общую борьбу с распространением коронавирусной инфекции", - добавил Нопхакун.

Ранее интернет-версия газеты "Кхао Сот" сообщала о 26-летнем российском студенте по имени Иван, который не смог добраться до аэропорта в Бангкоке с острова Самуи в провинции Сураттхани из-за введения в Таиланде режима чрезвычайного положения и с 26 марта живет в буддийском монастыре в материковой части провинции, обучая молодых монахов английскому языку, а также помогая им готовить пищу для бесплатной раздачи и убирать территорию.

На начало апреля в Таиланде оставались более 8 тысяч российских туристов, которых застала здесь сначала отмена обратных авиарейсов, а затем и полное прекращение международных пассажирских авиаперевозок в Таиланд, кроме медицинских эвакуационных и вывозных рейсов. Более половины россиян из этого количества вылетели из Таиланда российскими вывозными рейсами с 7 по 28 апреля. По данным посольства РФ в Бангкоке, в стране пока еще остаются от 2,5 до 3 тысяч российских граждан, ждущих возможности вернуться на Родину.