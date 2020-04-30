Доступ наблюдателей СММ ОБСЕ в Донбасс не блокируют, заявил Лавров

Лавров отметил, что СММ ОБСЕ имела и продолжает иметь доступ, в данном случае с соблюдением санитарных норм и требований как и во всем мире, без исключения на любую часть территории Донецкой и Луганской областей по согласованию с самопровозглашенными республиками, с руководством этих республик, как и записано в минских договоренностях.

"Если вы имеете в виду участок российско-украинской границы в этом регионе Украины, то и туда они регулярно попадают с согласия Донецкой и Луганской народных республик. Это в полном соответствии с тем мандатом, который существует у этой специальной мониторинговой миссии. Есть решения постоянного совета ОБСЕ, есть резолюция Совета Безопасности, которая утвердила минские договоренности, они все, все эти документы очень четко соблюдаются во всех своих положениях", - заключил министр.