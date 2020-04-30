Доступ наблюдателей СММ ОБСЕ в Донбасс не блокируют, заявил Лавров

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Никто не блокирует доступ наблюдателей специальной мониторинговой группы ОБСЕ в Донбасс, их полномочия не ущемляют, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Никакого блокирования доступа СММ ОБСЕ на Донбасс не существует, существует высосанная из пальца и грубо политизированная аргументация на эту тему. Но подчеркну еще раз: и правила ОБСЕ для всех своих миссий полевых, и действия государств, которые делегировали своих граждан в миссию ОБСЕ, а теперь отзывают их оттуда, подтверждают, что никакого здесь ущемления полномочий этой миссии не существует", - заявил Лавров по итогам заседания министров иностранных дел стран "нормандского формата" в формате видеоконференции.
Лавров отметил, что СММ ОБСЕ имела и продолжает иметь доступ, в данном случае с соблюдением санитарных норм и требований как и во всем мире, без исключения на любую часть территории Донецкой и Луганской областей по согласованию с самопровозглашенными республиками, с руководством этих республик, как и записано в минских договоренностях.
"Если вы имеете в виду участок российско-украинской границы в этом регионе Украины, то и туда они регулярно попадают с согласия Донецкой и Луганской народных республик. Это в полном соответствии с тем мандатом, который существует у этой специальной мониторинговой миссии. Есть решения постоянного совета ОБСЕ, есть резолюция Совета Безопасности, которая утвердила минские договоренности, они все, все эти документы очень четко соблюдаются во всех своих положениях", - заключил министр.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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