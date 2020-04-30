В Верхневолжье началась бесплатная раздача защитных масок

ТВЕРЬ, 30 апр - РИА Новости. Волонтеры в Тверской области приступили в четверг к бесплатной раздаче миллиона многоразовых защитных масок, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Это важное мероприятие, направленное на популяризацию мер профилактики коронавирусной инфекции в Тверской области. Важно, чтобы средства индивидуальной защиты распространялись в местах наибольшего скопления людей", – сказал губернатор области Игорь Руденя , ставший инициатором проведения этой акции.

В Твери в качестве первых точек для раздачи масок были выбраны часто используемые остановки общественного транспорта.

К участию в мероприятии присоединились и сотрудники патрульно-постовой службы.

Также маски раздавали в филиалах МФЦ.

Пресс-служба отмечает, что каждая многоразовая маска находится в отдельной упаковке, куда вложена инструкция по ее использованию.

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Волонтеры раздают маски © Фото : пресс-служба правительства Тверской области Волонтеры раздают маски

В период майских праздников акция будет продолжена.

Маски будут раздаваться в Твери и других муниципальных образованиях региона с наибольшей плотностью населения.