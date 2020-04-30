В Верхневолжье началась бесплатная раздача защитных масок

ТВЕРЬ, 30 апр - РИА Новости. Волонтеры в Тверской области приступили в четверг к бесплатной раздаче миллиона многоразовых защитных масок, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Это важное мероприятие, направленное на популяризацию мер профилактики коронавирусной инфекции в Тверской области. Важно, чтобы средства индивидуальной защиты распространялись в местах наибольшего скопления людей", – сказал губернатор области Игорь Руденя, ставший инициатором проведения этой акции.
В Твери в качестве первых точек для раздачи масок были выбраны часто используемые остановки общественного транспорта.
К участию в мероприятии присоединились и сотрудники патрульно-постовой службы.
Также маски раздавали в филиалах МФЦ.
Пресс-служба отмечает, что каждая многоразовая маска находится в отдельной упаковке, куда вложена инструкция по ее использованию.
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВолонтеры раздают маски
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Волонтеры раздают маски
В период майских праздников акция будет продолжена.
Маски будут раздаваться в Твери и других муниципальных образованиях региона с наибольшей плотностью населения.
На приобретение миллиона многоразовых масок региональные власти выделили 30 миллионов рублей. Крупный заказ был размещен на 11 предприятиях Тверской области.В сутки для акции будет производиться 44 тысячи защитных масок, соответствующих стандартам Минпромторга РФ. Размещение заказа на предприятиях региона – это значимая мера поддержки производственного сектора.