Путин: надо предусмотреть выплаты тем, кто забирает людей из соцдомов

Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе"

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин призвал предусмотреть выплаты сотрудникам социально ориентированных НКО, которые забирают из соцдомов людей под временную опеку.

"Также предлагаю установить выплаты сотрудникам социально ориентированных НКО, которые во время эпидемии забирают из социальных учреждений пожилых и инвалидов под временную опеку", - сказал Путин в завершении встречи с участниками общероссийской акции "Мы вместе" по вопросу поддержки социально ориентированных организаций.

"Предлагаю выплачивать такое поощрение в течение двух месяцев ежемесячно в размере не менее одного МРОТ. И обязательно принять во внимание число граждан, взятых под временную опеку", - отметил он.

Путин подчеркнул, что всегда, при любых обстоятельствах нужно оставаться людьми, помогать друг другу, проявлять взаимовыручку.

"Только так мы справимся с любыми трудностями. Все преодолеем. Решим поставленные задачи. Мы это обязательно сделаем, потому что мы вместе", - сказал президент.