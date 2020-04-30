Путин призвал уделять больше внимания психологическому сопровождению

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в России психологическому сопровождению уделяется недостаточно внимания, поэтому сейчас нужно поддержать специалистов этого направления.
"К сожалению, в нашей стране психологическому сопровождению различных видов деятельности, психологической поддержке человека, людей разных возрастов уделяется недостаточно внимания. И это всегда традиционно было так. Безусловно, особенно когда мы переживаем такие непростые времена, как сегодня, есть повод еще раз к этому вернуться, понять, чего нам здесь не хватает, поддержать таких специалистов как вы", - сказал президент во время встречи с участниками акции "МыВместе".
"Общество должно еще раз осознать, насколько это необходимо сегодня, вот в такой ситуации, в которой люди оказались вынуждено и неожиданно для себя. Общественные организации и государственные структуры поймут, насколько важна эта помощь и эта работа в целом в текущей нашей жизни", - сказал президент.