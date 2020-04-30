Путин призвал уделять больше внимания психологическому сопровождению

"К сожалению, в нашей стране психологическому сопровождению различных видов деятельности, психологической поддержке человека, людей разных возрастов уделяется недостаточно внимания. И это всегда традиционно было так. Безусловно, особенно когда мы переживаем такие непростые времена, как сегодня, есть повод еще раз к этому вернуться, понять, чего нам здесь не хватает, поддержать таких специалистов как вы", - сказал президент во время встречи с участниками акции "МыВместе".