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Религия и мировоззрение
2020-04-30T16:12
https://ria.ru/20200430/1570819285.html
Берл Лазар: нельзя жениться каждые пять лет в поисках "легких" отношений
https://cdn23.img.ria.ru/images/155337/73/1553377328_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_330678ab6d4b5a440318f0023b807d78.jpg
РИА Новости

Берл Лазар: нельзя жениться каждые пять лет в поисках "легких" отношений

16:12 30.04.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар на встрече студентов Eurostars 2019 в Большой синагоге Рима
Главный раввин России Берл Лазар на встрече студентов Eurostars 2019 в Большой синагоге Рима
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Любовь возникает к тому, в кого человек вкладывает силы, и брак предполагает преодоление трудностей, поэтому жениться каждые пять лет – неприемлемо, заявил главный раввин России Берл Лазар.
"Уверен, что со временем институт брака станет сильнее, востребованнее. Ведь брак предполагает ответственность друг перед другом, любовь до самопожертвования… Любовь возникает в отношении того, кому человек дает, в кого он вкладывает силы", - цитирует слова раввина его пресс-служба.
Он подчеркнул, что брак – это счастье, которое, однако, не предполагает лишь удовольствие. "Есть разные периоды, трудности, которые нужно совместно преодолевать. А жить так, чтобы жениться каждые пять лет, невозможно", - подчеркнул Берл Лазар.
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По его словам, нередко раввины отправляют пары "с вопросами о семейной жизни" к семейным психологам. По его мнению, легкие безответственные отношения, "когда человек выбирает совместную жизнь с партнером лишь ради собственного комфорта", постепенно изживают себя.
По данным пресс-службы, Берл Лазар женат с 1989 года на Ханне Дерен. Он отец 14 детей, многие из которых создали свои семьи.
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