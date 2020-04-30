Берл Лазар: нельзя жениться каждые пять лет в поисках "легких" отношений

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Любовь возникает к тому, в кого человек вкладывает силы, и брак предполагает преодоление трудностей, поэтому жениться каждые пять лет – неприемлемо, заявил главный раввин России Берл Лазар.

"Уверен, что со временем институт брака станет сильнее, востребованнее. Ведь брак предполагает ответственность друг перед другом, любовь до самопожертвования… Любовь возникает в отношении того, кому человек дает, в кого он вкладывает силы", - цитирует слова раввина его пресс-служба.

Он подчеркнул, что брак – это счастье, которое, однако, не предполагает лишь удовольствие. "Есть разные периоды, трудности, которые нужно совместно преодолевать. А жить так, чтобы жениться каждые пять лет, невозможно", - подчеркнул Берл Лазар.

По его словам, нередко раввины отправляют пары "с вопросами о семейной жизни" к семейным психологам. По его мнению, легкие безответственные отношения, "когда человек выбирает совместную жизнь с партнером лишь ради собственного комфорта", постепенно изживают себя.