Россия призвала Киев и Донбасс принять допмеры поддержки перемирия

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. РФ призывает Киев и Донбасс принять дополнительные меры в поддержку перемирия в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы сегодня призвали Киев, Донецк и Луганск принять в контактной группе дополнительные меры в поддержку перемирия. Мы привели факты, в соответствие с которыми определенное время назад СММ ОБСЕ такие меры предложила", - заявил Лавров на брифинге по итогам онлайн-встречи министров "нормандского формата".
Лавров также привел статистику ОБСЕ, из которой видно, что перемирие на Донбассе не соблюдается.
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