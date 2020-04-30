Лавров призвал Киев перестать бойкотировать прямой диалог с Донбассом

"Главное - не ждать каких-то глобальных катаклизмов, чтобы люди, наконец, поняли необходимость договариваться, а просто добросовестно выполнять Минские договоренности. Мы видим, что есть проблемы с обеих сторон. Но главной проблемой, я об этом сегодня сказал, является отсутствие четкого ответа на вопрос, готов ли Киев добросовестно вступить в прямой диалог с Донецком и Луганском, как того требуют Минские договоренности", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров министров "нормандского формата".