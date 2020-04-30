Путин отметил необходимость помогать бездомным в условиях коронавируса

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Государство продолжит поддержку организаций, которые помогают бездомным, они находятся в особо сложном положении, заявил в четверг президент России Владимир Путин.
В ходе встречи с участниками общероссийской акции "Мы вместе" по вопросу поддержки социально ориентированных организаций к Путину обратилась Елена Целищева из благотворительной организации "Жизнь" Челябинской области, которая помогает бездомным людям. Она рассказала президенту о работе "Жизни", о сложностях, а также поблагодарила главу государства за грантовую помощь. В ходе выступления Целищева попросила президента, чтобы организации, которые оказывают такие услуги, включались в реестр НПО, оказывающих социальные услуги.
"Мы говорим о помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации в связи с коронавирусной инфекцией, с пандемией, но та категория людей, которыми вы занимаетесь, они находятся в особо сложных условиях, потому что все виды помощи сегодня гражданам России, они привязаны, так или иначе, к местам жительства или работы. Но люди, о которых вы говорите, они совсем в тяжелом положении", - заявил Путин.
Глава государства отметил, что "здесь нужно просто помогать". "И другой подход неуместен абсолютно. Складываются самые разные жизненные ситуации у конкретных людей. И то, что они оказались в таком положении, в котором находятся, в значительной степени это вина самого государства, поэтому если находятся люди, как вы… которые помогают тем, кто нуждается, особенно нуждается в помощи и поддержке, то, конечно, хотя бы со стороны государства должна быть оказана поддержка таким людям, как вы. Поэтому внесение в соответствующий реестр организации, подобной вашей, конечно, оправдано, и такое поручение я, безусловно, правительству сформулирую", - заявил президент.
Также Путин заверил, что государство продолжит грантовую поддержку таких организаций.
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