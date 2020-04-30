Путин отметил необходимость помогать бездомным в условиях коронавируса

Глава государства отметил, что "здесь нужно просто помогать". "И другой подход неуместен абсолютно. Складываются самые разные жизненные ситуации у конкретных людей. И то, что они оказались в таком положении, в котором находятся, в значительной степени это вина самого государства, поэтому если находятся люди, как вы… которые помогают тем, кто нуждается, особенно нуждается в помощи и поддержке, то, конечно, хотя бы со стороны государства должна быть оказана поддержка таким людям, как вы. Поэтому внесение в соответствующий реестр организации, подобной вашей, конечно, оправдано, и такое поручение я, безусловно, правительству сформулирую", - заявил президент.