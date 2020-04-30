Египетские врачи начали переливать плазму пациентам с COVID-19

КАИР, 30 апр – РИА Новости. Египетские врачи начали лечение пациентов с критическими случаями коронавируса переливанием плазмы вылечившихся от этого заболеванием, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе минздрава страны.

"Египет начал в экспериментальном порядке переливать плазму переболевших коронавирусом пациентам, находящимся сейчас в критическом состоянии", - цитируется в релизе министр здравоохранения Хала Зайд.

По словам официального представителя минздрава Халеда Мугахеда, в рамках эксперимента врачи забрали плазму у шести переболевших коронавирусом пациентов. После проверки ее на наличие необходимых антител специалисты выяснили, что для переливания подходит плазма троих пациентов. Плазму уже перелили первому пациенту, ожидается, что в ближайшие дни данную процедуру проведут и другим заболевшим коронавирусом, отметил Мугахед.

В случае, если пациенты пойдут на поправку, программа переливания плазмы будет расширена, переболевших коронавирусом в этом случае призовут сдать плазму.

Германии, Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) — один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины. Этот метод широко используется за рубежом — в США Китае и других странах.

Общее число заболевших коронавирусом в Египте составляет 5268 человек, 1335 человек выздоровели, погибли 380. В стране действует комендантский час, приостановлено внутреннее и международное пассажирское авиасообщение до дальнейшего уведомления.