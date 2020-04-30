Египетские врачи начали переливать плазму пациентам с COVID-19

КАИР, 30 апр – РИА Новости. Египетские врачи начали лечение пациентов с критическими случаями коронавируса переливанием плазмы вылечившихся от этого заболеванием, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе минздрава страны.
"Египет начал в экспериментальном порядке переливать плазму переболевших коронавирусом пациентам, находящимся сейчас в критическом состоянии", - цитируется в релизе министр здравоохранения Хала Зайд.
По словам официального представителя минздрава Халеда Мугахеда, в рамках эксперимента врачи забрали плазму у шести переболевших коронавирусом пациентов. После проверки ее на наличие необходимых антител специалисты выяснили, что для переливания подходит плазма троих пациентов. Плазму уже перелили первому пациенту, ожидается, что в ближайшие дни данную процедуру проведут и другим заболевшим коронавирусом, отметил Мугахед.
В случае, если пациенты пойдут на поправку, программа переливания плазмы будет расширена, переболевших коронавирусом в этом случае призовут сдать плазму.
Общее число заболевших коронавирусом в Египте составляет 5268 человек, 1335 человек выздоровели, погибли 380. В стране действует комендантский час, приостановлено внутреннее и международное пассажирское авиасообщение до дальнейшего уведомления.
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