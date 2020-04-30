В Ивановской области умер пациент с положительным тестом на COVID-19

ВОРОНЕЖ, 30 апр - РИА Новости. Пациент с положительным анализом на коронавирусную инфекцию умер в больнице Ивановской области, сообщает в четверг региональное правительство.
"Поздно вечером 29 апреля скончался COVID-положительный пациент, находившийся в стационаре Кинешемской ЦРБ. Точную причину смерти покажет патологоанатомическое вскрытие", - говорится в сообщении.
В Ивановской области, по последним данным, коронавирус диагностирован у 359 человек, выздоровели 79. Ранее в регионе скончались три пациента с подтвержденным COVID-19, у всех были тяжелые сопутствующие патологии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.