Путин поручил предусмотреть меры поощрения сотрудникам соцучреждений

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости предусмотреть меры поощрения для сотрудников социальных учреждений на период борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а также выделить на гранты для волонтёров и НКО, борющихся с эпидемией, дополнительно 3 миллиарда рублей.
"На период борьбы с эпидемией считаю необходимым предусмотреть дополнительные поощрения для сотрудников социальных учреждений, учреждений, где находятся инвалиды, пожилые люди, другие граждане, нуждающихся в особой заботе", - сказал Путин на встрече с участниками общероссийской акции "МыВместе".
Он попросил правительство оперативно определить порядок выплат и их параметры с учётом особой нагрузки в связи с распространением коронавируса.
Глава государства также сообщил, что на гранты для волонтёров и НКО, которые сражаются с эпидемией коронавируса, должно быть выделено дополнительно 3 миллиарда рублей, это можно сделать по линии Фонда президентских грантов.
"На реализацию специальной программы из резервного фонда президента предлагаю выделить дополнительно 3 миллиарда рублей, в том числе, обязательно предусмотреть ресурсы на приобретение индивидуальных средств защиты для сотрудников НКО и волонтёров", - сказал Путин.
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