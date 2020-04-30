Путин поручил предусмотреть меры поощрения сотрудникам соцучреждений

Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе"

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости предусмотреть меры поощрения для сотрудников социальных учреждений на период борьбы с распространением коронавирусной инфекции , а также выделить на гранты для волонтёров и НКО, борющихся с эпидемией, дополнительно 3 миллиарда рублей.

"На период борьбы с эпидемией считаю необходимым предусмотреть дополнительные поощрения для сотрудников социальных учреждений, учреждений, где находятся инвалиды, пожилые люди, другие граждане, нуждающихся в особой заботе", - сказал Путин на встрече с участниками общероссийской акции "МыВместе".

Он попросил правительство оперативно определить порядок выплат и их параметры с учётом особой нагрузки в связи с распространением коронавируса.

Глава государства также сообщил, что на гранты для волонтёров и НКО, которые сражаются с эпидемией коронавируса, должно быть выделено дополнительно 3 миллиарда рублей, это можно сделать по линии Фонда президентских грантов.

"На реализацию специальной программы из резервного фонда президента предлагаю выделить дополнительно 3 миллиарда рублей, в том числе, обязательно предусмотреть ресурсы на приобретение индивидуальных средств защиты для сотрудников НКО и волонтёров", - сказал Путин.