В Бангладеш число заразившихся коронавирусом достигло 7667

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр – РИА Новости. Власти Власти Бангладеш сообщили о 564 новых случаях коронавируса за сутки, общее число заболевших в стране достигло 7 667 человек.

Число погибших от заболевания за сутки увеличилось на 5 человек и достигло 168.

"Двое из них были старше 60 лет, а остальные были в возрасте от 41 до 50 лет", - сообщила в ходе брифинга дополнительный генеральный директор Генерального директората служб здравоохранения Насима Султана.

Она отметила, что среди погибших были трое мужчин и двое женщин.

"За последние 24 часа в больницы поступили 95 человек. К настоящему времени в больницах остается 1731 пациент", - сказал Султана.

Она также отметила, что в стране осталось около 100 тысяч комплектов для тестирования на предмет заболевания коронавирусом.

"Мы пытаемся купить большое количество тестов. В настоящее время ни одна страна не продает много тестов. Кризис комплектов повсюду ", - сказала она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.