В Бангладеш число заразившихся коронавирусом достигло 7667

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 апр – РИА Новости. Власти Бангладеш сообщили о 564 новых случаях коронавируса за сутки, общее число заболевших в стране достигло 7 667 человек.
Число погибших от заболевания за сутки увеличилось на 5 человек и достигло 168.
"Двое из них были старше 60 лет, а остальные были в возрасте от 41 до 50 лет", - сообщила в ходе брифинга дополнительный генеральный директор Генерального директората служб здравоохранения Насима Султана.
Она отметила, что среди погибших были трое мужчин и двое женщин.
"За последние 24 часа в больницы поступили 95 человек. К настоящему времени в больницах остается 1731 пациент", - сказал Султана.
Она также отметила, что в стране осталось около 100 тысяч комплектов для тестирования на предмет заболевания коронавирусом.
"Мы пытаемся купить большое количество тестов. В настоящее время ни одна страна не продает много тестов. Кризис комплектов повсюду ", - сказала она.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.