В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

НОВОСИБИРСК, 30 апр — РИА Новости. В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.

Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлекут непосредственных руководителей этой сотрудницы.

Ранее в соцсетях появились голосовые сообщения из мессенджера WhatsApp, на которых якобы начальник службы участковых УМВД Новосибирска давала указания сотрудникам составлять "по восемь-десять протоколов" за нарушение режима самоизоляции для предоставления отчета начальству.

В аудиозаписи говорилось, что оформлять якобы нужно "всех поголовно", кроме женщин с колясками и стариков, а если нужного числа протоколов не будет, рабочий день будет продлен.

При этом в главке отмечали, что полицейские в Новосибирской области продолжают принимать участие в мероприятиях по контролю за соблюдением жителями режима самоизоляции, а к нарушителям применяются меры административного воздействия в соответствии с законом.

В ГУ МВД пообещали усилить меры по предотвращению распространения инфекции в мае.