Путин поручил предоставить четкие и понятные условия поддержки НКО

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предоставить четкие и понятные условия поддержки НКО.
Глава государства в четверг пообщался в формате видеоконференции с участниками общероссийской акции "Мы вместе" по вопросу поддержки социально ориентированных организаций.
"Поручаю правительству определить четкие понятные критерии предоставления поддержки для НКО", - сказал Путин.
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