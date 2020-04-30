Путин призвал предоставить НКО дополнительные меры поддержки

"Считаю необходимым предоставить социально ориентированным некоммерческим организациям дополнительные меры поддержки, сопоставимые с теми, которые уже приняты в отношении предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от последствий эпидемии коронавируса... В том числе это касается и отсрочки на шесть месяцев по уплате налогов, страховых взносов в социальные фонды, а также в соответствии с ранее принятым решением и отсрочки платы за аренду государственного и муниципального имущества", - сказал Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции "МыВместе".