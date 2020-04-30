Путин призвал оказывать содействие волонтерам и НКО

"Волонтеры, сотрудники НКО проявляют себя достойно, как мощная, созидательная, жизнеутверждающая сила… Хотел бы обратиться к руководителям регионов и муниципалитетов. Волонтеры и НКО - наши самые надежные партнеры и единомышленники, им нужно оказывать необходимое содействие", - заявил Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции "Мы вместе" по вопросу поддержки социально ориентированных организаций.

При этом он отметил, что помогать им надо не только сейчас в условиях коронавируса, а всегда. "От волонтеров, от тех людей, которые трудятся в некоммерческих организациях, от их энергии и гражданской инициативы во многом зависит решение сегодняшних и даже долгосрочных задач, которые стоят перед нашей страной", - сказал Путин.