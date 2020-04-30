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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T15:59
https://ria.ru/20200430/1570817969.html
NYT: власти США заставляют искать связи лаборатории Уханя с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570016355_0:0:3070:1727_1036x0_80_0_0_c427fbe9664033376806544c71fe7a52.jpg
РИА Новости

NYT: власти США заставляют искать связи лаборатории Уханя с COVID-19

15:59 30.04.2020
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© AFP 2020 / StringerТестирование образцов, взятых у людей с подозрением на коронавирус, в лаборатории в Чанчжоу
Тестирование образцов, взятых у людей с подозрением на коронавирус, в лаборатории в Чанчжоу
© AFP 2020 / Stringer
Тестирование образцов, взятых у людей с подозрением на коронавирус, в лаборатории в Чанчжоу. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Высокопоставленные чиновники из администрации президента США Дональда Трампа заставили американские спецслужбы искать доказательства, подтверждающие теорию о том, что происхождение коронавируса COVID-19 связано с лабораторией в китайском городе Ухань, пишет газета New York Times со ссылкой на бывших и нынешних чиновников США.
Трамп ранее заявил, что американская сторона рассматривает версии, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Ранее МИД КНР заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
По словам источников издания, инициативу в давлении на американские разведслужбы взял на себя ранее возглавлявший ЦРУ госсекретарь США Майк Помпео. Помимо этого сообщается, что заместитель советника по национальной безопасности Мэтт Поттингер, который ранее был журналистом в Пекине, с января время от времени заставлял разведку собирать данные, которые могли бы поддержать любую теорию происхождения вируса, связанную с лабораторией. Госдепартамент и совет национальной безопасности отказались от комментариев по этому вопросу.
Как пишет издание, некоторые аналитики, занимающиеся вопросами в области разведки, обеспокоены тем, что давление со стороны представителей администрации президента может исказить оценки относительно вируса. При этом многие разведывательные службы скептически относятся к тому, что можно найти доказательства связи с лабораторией.
Майк Помпео
23 апреля, 08:20
Помпео призвал Китай закрыть рынки, где торгуют дикими животными
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на осведомленных американских чиновников сообщил, что администрация президента США Дональда Трамп на прошлой неделе дала поручение Разведывательному управлению Министерства обороны США и ЦРУ выяснить, скрывали ли власти Китая и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) информацию о начале пандемии COVID-19.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее сказал РИА Новости, что установить первый источник происхождения коронавируса вряд ли удастся, вирусы - древнейшие биологические агенты на Земле. Глава МИД Австралии Марис Пейн заявляла о необходимости глобального расследования причины начала пандемии коронавируса. Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер призывал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения вируса. Председатель комитета сената США по внутренней безопасности и правительственным делам Рон Джонсон сообщал, что комитет начнет масштабное расследование причин возникновения и распространения коронавируса, а также роли Китая и ВОЗ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Китайские врачи
19 апреля, 16:58
В Сеть попали фото из биологической лаборатории в Ухане
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Майк ПомпеоДональд ТрампКитайСШАВ мире
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