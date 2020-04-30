Саратовский Роспотребнадзор дал рекомендации нарушителям ограничений

САРАТОВ, 30 апр - РИА Новости. Жителям Жителям Саратовской области , которые решат выехать на майские праздники на отдых на природу, следует не расширять круг общения, избегать контактов с другими компаниями и соблюдать социальное дистанцирование, сообщило областное управление Роспотребнадзора

Власти области с 28 марта по 11 мая на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, а также обязали всех граждан обязательно лицевые маски в общественных местах и не покидать свои дома, разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. Ершовский и Балтайский районы закрыты на карантин.

"Если все же решили выехать за город, необходимо придерживаться следующих правил… на отдыхе: не расширяйте круг общения, проведите майские праздники с теми, с кем контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции) в будние дни; избегайте контактов/общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, соблюдайте социальное дистанцирование", - говорится в рекомендациях ведомства на период майских праздников.

Управление призывает граждан старше 60 лет или имеющих хронические заболевания остаться дома, а тем, кто выехал на природу, также рекомендовано соблюдать меры гигиены, тщательно мыть руки с мылом не менее 30 секунд, а также не забывать о начавшемся сезоне активности клещей.

Кроме того, Роспотребнадзор призвал жителей области не употреблять алкоголь, так как "он снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями, включая COVID-19".

При этом в ведомстве напомнили о необходимости строго соблюдать режим самоизоляции, максимального ограничить контакты с родственниками, друзьями, отказаться от прогулок и пикников на природе и для общения и поздравления с праздниками использовать современные дистанционные средства связи.

Всего в Саратовской области с 19 марта по 30 апреля лабораторно подтверждены 438 случаев заражения коронавирусом. Девять человек с COVID-19 скончались, выздоровели 52 человека.