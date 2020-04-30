Стартовал новый этап конкурса для школьников "Большая перемена"

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Доступ к новому этапу всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" открыт в четверг на сайте БольшаяПеремена.онлайн, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

Участие в конкурсе, стартовавшем 28 марта, принимают уже более 120 тысяч школьников 8-10 классов. Присоединиться к конкурсу и начать тестирование школьники могут до 23 июня, все задания будут доступны. После дистанционного этапа конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, а затем – очные соревнования и финал, который состоится в октябре. Конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа ("Расскажи о главном!"), искусство и творчество ("Я творю!"), экология ("Сохраняй природу!"), среда обитания ("Меняй мир вокруг!"), здоровый образ жизни ("Будь здоров!"), наука и технологии ("Создавай будущее!"), добро ("Делай добро!"), путешествия и туризм ("Познавай Россию!"), историческая память ("Помни!").

"Новый этап конкурса – "Представь себя". Участникам предстоит рассказать о своих интересах, качествах и сильных сторонах. Задание состоит из двух частей: короткого эссе с обоснованием, почему конкурсант выбрал тот или иной вызов из девяти предложенных, и презентации себя. Формат выполнения презентации ограничивается лишь фантазией самого школьника. Можно записать танец на видео, написать сценарий для фильма, представить свой исследовательский проект в графиках и таблицах или презентовать бизнес-идею", – привели в пресс-службе комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова

Также в рамках этого этапа участники смогут выполнить дополнительные задания: рассказать о своих добрых поступках и пройти тест на эрудицию.

Этап "Представь себя" открывается участникам после прохождения трех тестов, каждый из которых спроектирован в игровой форме. Их задача – подобрать те испытания, которые позволят максимально раскрыть потенциал участников в ходе всего конкурса. Первый из трех тестов дистанционного этапа – "Твой код" – стартовал 31 марта и помогает определить личностные особенности и черты характера человека, зоны комфорта и сильные качества для разных видов деятельности. Второй тест – "Твой вектор" – выявляет подходящие направления для дальнейшего профессионального развития школьников. В третьем тесте ребятам предстоит выбрать любимые школьные предметы, перечислить личные качества и предпочтительные условия будущей работы, а также цели и ценности, которые для них важны. В основе этого теста лежит система онлайн-тренажёра "Примерочная профессий", который был запущен на форуме "ПроеКТОриЯ" в ноябре 2019 года.

Цель конкурса "Большая перемена" – дать возможность каждому подростку проявить себя, найти свои сильные стороны, которые нередко сложно разглядеть с помощью традиционных инструментов, таких как оценка успеваемости или олимпиады. В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а финал состоится в октябре текущего года.