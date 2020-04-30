Власти дополнительно помогут волонтерам, работающим в сложных условиях

"Хотел бы обратиться к руководителям регионов и муниципалитетов: волонтеры и НКО - наши самые надежды партнёры и единомышленники, и им нужно оказывать необходимое содействие. И не только сейчас, в нынешней экстраординарной ситуации, а всегда, при любых обстоятельствах", - сказал Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции "Мы Вместе".