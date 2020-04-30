Власти дополнительно помогут волонтерам, работающим в сложных условиях

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил регионы всегда оказывать поддержку деятельности некоммерческих благотворительных организаций, а также сообщил, что власти дополнительно помогут волонтёрам, работающим в сложных условиях.
"Хотел бы обратиться к руководителям регионов и муниципалитетов: волонтеры и НКО - наши самые надежды партнёры и единомышленники, и им нужно оказывать необходимое содействие. И не только сейчас, в нынешней экстраординарной ситуации, а всегда, при любых обстоятельствах", - сказал Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции "Мы Вместе".
Он поблагодарил волонтёров за их бескорыстный труд.
"Как мы и договорились, сделаем все необходимое, чтобы сохранить ваши коллективы, дополнительно помочь тем, кто работает в сложных условиях. И, конечно, будем создавать долгосрочные стабильные условия для вашей деятельности, для расширения вашего участия в жизни страны", - подчеркнул Путин.
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