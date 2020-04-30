Путин отметил сплоченность россиян в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Борьба с коронавирусом стала экзаменом на человечность и способность к взаимовыручке, и он показал, что россияне сплочены, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В дни таких сложных испытаний каждый показывает, кто он такой на самом деле, на что он способен. И прямо скажу, борьба с угрозой коронавируса стала для всех нас настоящим экзаменом на человечность, на способность к состраданию и взаимовыручке. Мы доказали, что мы вместе, мы единая, сплоченная страна. Мы разделяем общие ценности, которые передавали и передали нам наши предки. И человек, его жизнь, здоровье, будущее для нас превыше всего", - сказал Путин на встрече с участниками общероссийской акции "МыВместе".
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