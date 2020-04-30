МВД Подмосковья призвало водителей минимизировать поездки на личном авто

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Полиция Московской области призывает водителей оставаться дома и ездить на личном автомобиле только в случае крайней необходимости, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Она отметила, что порядок оформления цифровых пропусков для поездок в Московской области остается прежним. QR-коды, оформленные для передвижения по Москве, действуют и на территории области.
"При планировании маршрутов поездок на личном автотранспорте необходимо принимать во внимание меры по ограничению движения. В целях минимизации использования транспортных средств осуществлять такие поездки только в случае крайней необходимости с наличием соответствующих документов", - сказала Петрова.
Представитель главка также рекомендовала избегать межрегиональных поездок и соблюдать режим самоизоляции.
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