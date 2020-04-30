МВД Подмосковья призвало водителей минимизировать поездки на личном авто

"При планировании маршрутов поездок на личном автотранспорте необходимо принимать во внимание меры по ограничению движения. В целях минимизации использования транспортных средств осуществлять такие поездки только в случае крайней необходимости с наличием соответствующих документов", - сказала Петрова.