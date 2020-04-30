Производители томатов попросили ограничить импорт продукции из-за рубежа

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская ассоциация производителей помидоров попросила правительство временно ограничить импорт томатов из Азербайджана и Турции из-за падения спроса, сообщил РИА Новости в четверг глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров.
"Ассоциация производителей помидоров обратился в правительство РФ с просьбой в нынешней ситуации из-за падения покупательского спроса не импортировать товары из Азербайджана и Турции", - сказал сенатор.
По словам Майорова, "решение пока не принято".
По данным Росстата, в конце апреля овощная продукция продолжала дешеветь. Так, огурцы стали дешевле на 3,2%, помидоры - на 0,4%.
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