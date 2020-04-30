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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T15:54
https://ria.ru/20200430/1570817334.html
Власти Москвы рассказали о штатной работе системы оформления пропусков
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570644237_0:157:3072:1885_1036x0_80_0_0_d14a8dbb7a72d0dc1ff6db86a3937dab.jpg
РИА Новости

Власти Москвы рассказали о штатной работе системы оформления пропусков

15:54 30.04.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТакси едет по Столешникову переулку в Москве
Такси едет по Столешникову переулку в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Власти Москвы не подтверждают информацию о сбое в работе системы оформления цифровых пропусков, она работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве произошел сбой в выдаче спецпропусков.
"ДИТ Москвы не подтверждает информацию о сбое в работе системы оформления цифровых пропусков. Она работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что все данные, указанные при оформлении рабочих пропусков, проходят обязательную проверку, в том числе в базах федеральных органов власти. Если какие-либо сведения были указаны некорректно или недостоверно, пропуск аннулируется.
"Также аннулируются пропуска работников организаций, деятельность которых ограничена на период действия режима повышенной готовности указом мэра Москвы №12-УМ. В этом случае получить новый пропуск можно только через работодателя", - пояснили в департаменте.
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В пресс-службе отметили, что, если форму заполнит человек, зараженный COVID-19 или контактировавший с пациентом, больным коронавирусом, пропуск также будет аннулирован. Также теперь аннулируются пропуска, оформленные пациентами с диагностированной ОРВИ, за исключением разовых пропусков для посещения медицинской организации. Такие граждане должны соблюдать режим изоляции на дому. За нарушение требований указа предусмотрена административная ответственность.
"Пропуска, аннулированные из-за предоставления некорректной или недостоверной информации, восстановлены не будут", - подчеркнули в департаменте.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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