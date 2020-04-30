Власти Москвы рассказали о штатной работе системы оформления пропусков

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Власти Власти Москвы не подтверждают информацию о сбое в работе системы оформления цифровых пропусков, она работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве произошел сбой в выдаче спецпропусков.

"ДИТ Москвы не подтверждает информацию о сбое в работе системы оформления цифровых пропусков. Она работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что все данные, указанные при оформлении рабочих пропусков, проходят обязательную проверку, в том числе в базах федеральных органов власти. Если какие-либо сведения были указаны некорректно или недостоверно, пропуск аннулируется.

"Также аннулируются пропуска работников организаций, деятельность которых ограничена на период действия режима повышенной готовности указом мэра Москвы №12-УМ. В этом случае получить новый пропуск можно только через работодателя", - пояснили в департаменте.

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В пресс-службе отметили, что, если форму заполнит человек, зараженный COVID-19 или контактировавший с пациентом, больным коронавирусом, пропуск также будет аннулирован. Также теперь аннулируются пропуска, оформленные пациентами с диагностированной ОРВИ, за исключением разовых пропусков для посещения медицинской организации. Такие граждане должны соблюдать режим изоляции на дому. За нарушение требований указа предусмотрена административная ответственность.

"Пропуска, аннулированные из-за предоставления некорректной или недостоверной информации, восстановлены не будут", - подчеркнули в департаменте.